【瑞通推介】小米連日破頂 資金續開淡倉
2020年12月15日 11:44
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（Getty Images圖片）
瑞通認股證牛熊證銷售部：拜登獲過半數選舉人票，正式成為美國候任總統。不過市場擔心美國更多社交限制措施會影響經濟復甦步伐，道指隔晚創新高後回軟，收報29,861點，跌184點或0.6%。恒指昨(14日)午後受壓，收報26389點，跌116點或0.4%。今(15日)早先高後低，曾跌超過260點，回至26,100點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾8,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,400萬元，反映投資者預期後市將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
小米(01810)連日創新高，上日曾飆逾7%，破頂高見29.5元，收升近6%於29.2元，是表現最佳藍籌。小米「雙12」銷售表現強勁，於中國區新零售全渠道累計總銷售額突破71.5億元人民幣，按年增長40%。另有傳小米11系列將於12月29日正式發佈。股份今早曾再升逾2%，創29.95元新高。昨有近6.3億元北水淨流入小米。輪證資金流方面，超過9,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾2,100萬元淨流入。
有券商看好舜宇(02382)或進入蘋果供應鏈，配合有分析指iPhone需求未轉弱，刺激舜宇昨逆市漲近3.8%，收報150.3元，結束三連跌並重越10天線，一改近期公布11月出貨量數據後的疲弱走勢。舜宇今早繼續做好，升破昨日盤中高位151.7元，高見153元以上，升幅逾2%，收復20天線。昨有近260萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄約140萬元淨流入。
中央政治局會議提出要強化反壟斷和防止資本無序擴張，加上官媒發表文章評論科網企業在創新上應有更多擔當，批評社區團購模式，拖累美團(03690)昨最多下挫7.3%，至272.2元，其後獲承接，收市跌幅收窄至3.8%，報282.6元，但仍失守10天和50天線。據報南京規範社區團購市場，美團今早曾再挫逾2%，下試276元。昨有逾8.2億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾3,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾1,600萬元淨流出。
比亞迪(01211)昨一度逼近180元關，收升3.1%於179.5元，重上10天線。據報內地新能源汽車下鄉近四個月銷量逾18萬輛，另比亞迪漢EV車型已搭配刀片電池。比亞迪今早好淡爭持，於180元關下徘徊。昨有逾250萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄小量資金淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(27876)，行使價28,000點，2021年3月到期，實際槓桿15倍。恒指輕微價外、中年期沽22857，行使價25,000點，2021年6月到期，實際槓桿8倍。
小米輕微價外、短期購(19019)，行使價34.03元，2021年3月到期，實際槓桿5.7倍。小米價外、中短期沽19660，行使價23.8元，2021年6月到期，實際槓桿4倍。
舜光輕微價外、中短期購(16510)，行使價168.8元，2021年4月到期，實際槓桿5倍。舜光輕微價外、中短期沽19870，行使價131.98元，2021年4月到期，實際槓桿3.7倍。
美團輕微價外、短期購(29263)，行使價299.08元，2021年2月到期，實際槓桿6.8倍。美團價外、短期沽25355，行使價236元，2021年2月到期，實際槓桿7.3倍。
比迪輕微價外、中短期購(15442)，行使價199.99元，2021年5月到期，實際槓桿3.5倍。
海油輕微價外、中短期購(12314)，行使價7.99元，2021年5月到期，實際槓桿4.9倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
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