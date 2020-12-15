新盤動向：SEA TO SKY原價加推285伙周五發售

長實地產投資董事郭子威表示，該盤累售978伙，套現近104億元。是次加推單位維持原價，將以先到先得形式進行銷售，對銷售具有信心。

他指出，雖然近期新冠肺炎疫情反彈，但相信對整體樓價影響有限，加上預期環球息率仍處低位，有利用家及投資者入市。同時，疫苗研究已見進展，相信明年中疫情會得到解决。以上因素都會對未來經濟起正面作用，有利物業市場發展。

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