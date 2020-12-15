港股格局：陳炳強指恒指年底前難有突破
2020年12月15日 11:53
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強
悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，投資者觀望美國選舉人投票結果，雖然拜登幾乎篤定將成為下一任美國總統，但市場對此消息有一定預期，隔晚美股先高後低。至於港股方面，近期維持窄幅上落。年近歲晚，基金在今年有一定獲利，相信恒指2020年將會在現水平附近結算，上方阻力仍在26,800點，而26,000點則為下方支持。
市場擔心反壟斷事件發酵，ATM為周一(14日)跌市元兇。陳指岀，雖然政策風險仍在，但相信ATM將以橫行上落消化此消息，未有貨的投資者，可趁現水平先下第一注，作中長線部署，有貨者則繼續持有靜候反彈。至於小米集團(01810)相對強勢，股價已逼近高位，有貨可繼續揸，但現階段再追，上升空間不大，不妨待調整再考慮。
大市短乏方向，資金轉炒半新股，京東健康(06618)、泡泡瑪特(09992)上市後表現強勁。陳認為，有貨的投資者可繼續「放紙鳶」。不過，資金目前正在不同板塊炒作，未知半新股炒風可否維持，現水平再買風險頗高，不建議高追。
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