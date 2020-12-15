港股格局：陳炳強指恒指年底前難有突破

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，投資者觀望美國選舉人投票結果，雖然拜登幾乎篤定將成為下一任美國總統，但市場對此消息有一定預期，隔晚美股先高後低。至於港股方面，近期維持窄幅上落。年近歲晚，基金在今年有一定獲利，相信恒指2020年將會在現水平附近結算，上方阻力仍在26,800點，而26,000點則為下方支持。

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