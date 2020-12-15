【數碼商機】邵志堯：反壟斷法是撥亂反正

內地最近就電商的經營出了反壟斷法的諮詢，並為此向有關公司作出罰款，作為新經濟或智能企業，其必然結果必然是贏家通吃(Winner take All)，市場只能剩下一至兩家企業可以在某一行業生存，政府是需要在適當的時候撥亂反正，把一些以本傷人或傷害消費者利益的事情杜絕，務求企業在公平環境下進行競爭，及不可以罔顧客戶的利益。

反壟斷法主要針對三種行為，第一是電商不能補貼產品去掠奪市場，由於大電商或社交平台擁有龐大資金，令到他們可以在某些產品以低於市場甚至成本價格去發售，顧客很多是對價格非常敏感，促使他們經常到這些相當於傾銷的電商平台，而慢慢地便可以把競爭對手淘汰，這只是鬥錢多的遊戲，不要以為消費者一定得益，樂視和蛋殼公寓便是在資金鏈斷裂之下爆破，消費者和用戶蒙受損失。

第二便是不容許賣家在多個平台出售產品，由於電商平台市場佔有率太高，他們只希望產品獨家給予銷售，這變相扼殺了其他平台生長的機會，令市場少了競爭者，當市場形成壟斷之後，平台便可以隨時宰割消費者和向供應商壓價牟取暴利。

第三是科技殺熟，即是對常常購買某一類產品或服務的人定一個更高的價格，並不是一價對百客或優惠熟客，筆者曾經試過在某一個旅遊網站瀏覽某一品牌的酒店，平台的AI認定我可願意接受更高的價格訂酒店，把酒店散客walk in入住或少瀏覽次數的人付出更高溢價，對熟客反而是懲罰，最近有發展商用探頭識別買家，只向首次到銷售中心並購房的人提供優惠，剝奪客戶需要細心思考的權利，便出現有人帶頭盔去看房的惹笑情景。

上述現象需要政府撥亂反正，因為商家的目的是為了䁠取利益，有時候超越了道德底線，損害了大眾的利益，絕對自由的市場便會出亂子，在打創造性破壞的旗號的同時也要兼固科技倫理。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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