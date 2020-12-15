蒙牛乳業收購上海妙可藍多股權　對價30億人民幣

同日，內蒙蒙牛與上海妙可藍多的控股股東柴琇訂立合作協議。根據合作協議，柴女士同意，就一定數量的上海妙可藍多的已發行股份，在一定時間內放棄並促使其相關的控制實體放棄行使全部或部分表決權。

於本公告日期，內蒙蒙牛持有上海妙可藍多大約5%的股權，該股權為內蒙蒙牛於2020年3月所收購。假設將根據股份認購協議發行1億股目標股份，內蒙蒙牛按全面攤薄基準將持有上海妙可藍多約23.8%股權。內蒙蒙牛將於完成時成為上海妙可藍多於相關中國證券監督管理委員會規則下的控股股東。

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