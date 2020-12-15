標普：若英國硬脫歐 或會被下調主權評級

國際評級機構——標普表示，若英國在無貿易協議下脫歐，將令英國與主要歐洲市場長期分隔開來，英國主權評級有被下調的風險。

自2016年英國脫歐公投後，英國成為第一個「AAA-」級評級遭到連降兩級的國家。標普目前給予英國「AA」評級，評級展望為「穩定」，意味暫時無直接降級的風險。

不過，外電引述標普指出，如果英國經濟復甦遠低於預期，令財政整頓更具挑戰性，英國的主權評級可能會面臨下行壓力。

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