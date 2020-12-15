中國財政部前副部長：數碼經濟需研究5個政策問題

內地媒體報道，中國財政部前副部長朱光耀出席金融業數碼化轉型會議時表示，在宏觀框架下推動數碼經濟發展，需要認真研究五個政策性問題，並在全球範圍內也需要統一認識。

他指出，第一是互聯網是數碼經濟的基礎；第二為數據安全、數據隱私、數據流動、數據保護的普遍規則制定，是極為緊迫的；第三是數字稅收的研究和制定、實施問題；第四及第五分別為數碼貨幣和反壟斷問題。

針對數碼貨幣的問題，朱氏稱，數碼貨幣的問題有特殊規律，同互聯網的發展、區塊鏈的發展密切結合在一起。去年，facebook把對數碼貨幣的爭論在世界範圍內提到一個新的戰略高度。這個問題確實要警惕，而且要從戰略角度進行研究。研究這個問題，一定要堅持多邊主義原則，而不是像目前以美國為首的西方國家孤立、壟斷地在西方七國內研究，這是錯誤的方向，而且不會得到結果。

另一方面，其他國家應該充分認識這個問題的戰略性，推動在這個問題研究上的多邊合作。與此同時，推動由中央銀行發行的數碼貨幣，中國的中央銀行走在前列。同時要清醒現在研究的數碼貨幣是M0的一種補充形式，還是在零售環節，而不是貨幣的所有功能。所以這個問題同樣要從戰略高度進行更深一步的研究。

他續稱，無論是美國還是歐洲，對反壟斷問題都非常重視。上周歐盟剛剛形成了關於數碼平台反壟斷的政策建議，雖然還沒有經過歐洲議會批准，但其行政部門已經提出建議，如在必要的時候進行分拆。但就像銀行可能「大而不能倒」一樣，巨型數碼平台也可能有「大而不能拆」的特徵。如何進行合理的監管，對世界都提出了挑戰。

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