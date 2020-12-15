螞蟻董事長：對監管新要求認真全面自審　維護金融安全

螞蟻集團早前來港上市爛尾收場，董事長井賢棟在一個論壇表示，集團在過去一個多月來在內地監管機構的指導下，全力做好暫緩上市的善後工作，對照監管部門的新要求，認真進行全面的自審，並積極配合監管，進一步落實監管要求。

他表示，深刻認識到維護金融安全、防範金融風險是金融領域一切創新和發展的前提，螞蟻服務眾多消費者和小微企業，在維護金融安全、防範金融風險上，更應該提高安全水位，以更高的標準、更嚴的規範要求自己。

他續稱，螞蟻在未來5年將會繼續與金融機構攜手，通過技術創新提升效率，進一步降低金融服務成本，做到既普又惠、更普更惠。同時，將持續加大科技創新投入，特別是聚焦核心領域的研發和應用、加大技術全面開放力度，助力金融機構的數碼化轉型。

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