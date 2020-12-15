北京市政府：將利用冬奧會等場景深化數碼貨幣創新

今日2020第4屆中國互聯網金融論壇在京舉行，內媒報道，會上北京市政府副秘書長張勁松表示，北京將深耕金融場景和實體經濟，建設金融科技應用場景區，利用冬奧會等場景在數,碼字貨幣等領域深化金融科技創新，增強試點項目服務推廣能力。

此前，國務院有關部門制定的有關北京市國家服務業擴大開放綜合示範區和自由貿易試驗區方案，如建設法定數碼貨幣試驗區和數碼字金融體系，支持金融機構和大型科技企業設立金融科技公司，建設金融科技應用場景等，這為北京市推進金融科技創新應用和金融業數碼化轉型創造條件。

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