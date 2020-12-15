道富環球：市場韌性再受考驗　看好中美市場

道富環球投資管理發布《2021年全球市場展望》，預測市場韌性將繼續受到考驗，因為全球仍然面臨新冠疫情帶來的進一步影響，以及財政、經濟和政治方面的波動。不過市場仍有一些積極因素，但由於政策制定者試圖讓經濟擺脫迄今支撐市場的貨幣和財政刺激，市場仍存不確定性。

道富環球投資管理表示，儘管面臨各種挑戰，投資者明年依然能在市場中找到機會，特別是在美國和中國。中國是第一個出現新冠病例的國家，但其嚴格而徹底的控制措施，有效遏制疫情，恢復持續進行，中國經濟再次關閉的可能性相對低。

道富環球投資管理亞太區投資部主管安奇雲表示，在2020年，中國是唯一國內生產總值(GDP)有所增長的龐大經濟體，增幅約2.5%；但應審慎看待這樂觀前景，長期而言，高債務水準、進一步老齡化和持續的地緣政治緊張局勢將帶來挑戰。該行預計中國企業盈利增長韌性特別強，其中中國成長和消費類股票最具吸引力。此外，鑑於中國固定收益資產收益率回升和人民幣擁有進一步升值的空間，認為兩者均極具吸引力。

與其他發達經濟體相比，美國預計將面臨較小的GDP收縮，幅度為負3.7%，而英國和歐洲地區預計將分別收縮9%和7%。拜登成為候任美國總統也引發了市場對進一步刺激措施的規模、時機和特點的新一輪猜測。預計最可能出台的措施是一個規模較小，但能更快實施的方案，其規模介於參議院多數黨領袖麥康奈爾提出的5,000億美元和眾議院議長佩洛西提出的2.2萬億美元之間，因為一個超過預期規模的刺激方案可能引發進一步的問題，就是通脹上升的可能性。

該行指，全球經濟體形勢喜憂參半。由於英國對於新冠疫情反應遲緩且乏力，加上未達成協議的脫歐期限迫近，英國短期經濟表現面臨相當不利的形勢。歐洲地區已經部署了一套具凝聚力和支持性的宏觀政策應對措施。儘管區內第四季度GDP也會出現收縮，但仍然希望能看到一項允分的反周期財政政策出台，以幫助消除內部摩擦，以及應對2021年增長所面臨的棘手的制度限制。新興市場面臨着各種各樣的情況。考慮到新興市場對出口，特別是大宗商品的依賴程度，疫苗可能會帶來不成比例的收益。投資者應將這種積極前景與各經濟體潛在的宏觀經濟和體制基本面進行權衡，以鎖定表現最佳的經濟體。

市場對今年推出的刺激方案的依賴度已逐漸減弱，但該行預計短期內全球貨幣政策在總體上仍將構成利好。美國聯儲局採用的平均通脹目標制框架影響比較明顯，促使美國和世界各地出台更多的貨幣寬鬆政策，故調高了今明兩年的通脹預測。

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