高盛花旗野村三大投行睇好2021年亞洲股票收益增長

雖然亞洲股市漲勢可能在今年年底有所回落，但2021年良好的盈利前景使各大投資銀行更有理由保持樂觀看法。外媒報道，花旗集團，高盛集團和野村三家投資銀行，皆認為明年亞洲股票的收益增長將超過20%。

此外，法國興業銀行與花旗集團和野村均預計，MSCI亞洲（日本除外）指數將上漲5至7%，而高盛預計2021年亞太地區的同等價格指數將上漲9%。

高盛策略師團隊包括Timothy Moe發布的報告指出，對宏觀經濟和收益復甦所帶動的2021年前景持樂觀態度，並將成為任何市場回調的買家。該行表示，明年亞洲股市的回報進一步提高將是對2022年收益恢復的預期。憑藉今年強勁的市場回報率和充分的估值，市場已經為明年的收益恢復定價，即2022年的收益將成為2021年收益的主要驅動力。該行預計，該地區的年收入將增長16%。

包括Robert Buckland在內的花旗分析師上周發表的研宄報告亦指出，明年南韓的利潤增長前景最為強勁，預計2021年南韓股票的每股收益增長將達到43%。法興分析師Frank Benzimra則表示，從部門來看，收益增長正在轉向周期性部門，例如材料和金融。

亞洲股市正以空前的方式結束空前的一年，MSCI亞洲(日本除外)在夏季消除了與疫情相關的損失，並在周一(14日)之前飆升了年初至今的18%。在技​​術含量高的南韓和台灣，基準測試一直處於領先地位。

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