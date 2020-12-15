渣打料今年香港GDP收縮5.8%　明年增長4%

渣打銀行(昋港)大中華區高級經濟師劉健恆表示，香港明年上半年仍將依賴中國的強勁經濟增長來抵銷內部負面因素。倘若美國聯儲局保持鴿派、全球資金持續流入新興市場等，將有助香港經濟復甦，惟復甦進度仍受疫情反覆、本地消費意欲減弱等多項不明朗因素影響，預測香港本地生產總值(GDP)今年將收縮5.8%，明年則回復4%增長。

他認為，香港失業率仍未見頂，預計明年上半年失業率有機會達到7%或以上，而個別行業例如金融、IT及進出口等的恢復速度，將較旅遊及零售等行業快。

人民幣方面，渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出，由於明年主要發達國家持續貨幣寬鬆政策、中美息差持續擴大、及候任美國總統拜登上場後，極端事件風險的機會降低，預計在岸人民幣明年上半年或上望6.3水平。倘若疫情於明年年中前受控，明年下半年人民幣匯率則或下降至6.4。

對於人民銀行近期推出數項措施抑制人民幣升值，她認為，雖然人民幣受政策影響升勢減緩，惟資金不斷流入中國，以及中美息差擴大至歷史水平，料人民幣上升趨勢持續。另外，人民幣債券息口明年有上升空間，上半年10年期國債的債券收益率的預測值由3%升至3.5%，年底則由2.9%上調至3.2%。

渣打大中華及北亞地區首席經濟師丁爽表示，中國數碼貨幣的推出於短期內無法動搖美元地位，預計人民幣於3至5年內將成為世界主要儲蓄貨幣，達到日圓及英鎊的水平。

截至下午約1時，在岸人民幣報6.5540兌每美元，跌173點子；離岸人民幣報6.5431。

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