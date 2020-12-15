中銀香港推出新二維碼提款服務「QR提款」

中國銀行(香港)加入無提款卡提款行列，推出新二維碼提款服務「QR提款」，持有中銀卡或中銀銀聯雙幣信用卡註客戶，透過手機銀行設立提款指示，便可到中銀香港自動櫃員機，以手機銀行掃瞄螢幕上顯示的二維碼，再輸入卡密碼或以指靜脈認證,即可在無提款卡的情況下提款。

「QR提款」的限額為每位客戶每日1萬港元或人民幣，已設定的提款指示有效時間為60分鐘。無論設立、修改或刪除提款指示，客戶均會收到手機短訊及電郵通知。

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