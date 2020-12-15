調查：75%會計人士料明年香港經濟續萎縮

新冠肺炎疫情持續，打擊本港經濟，會計界人士對明年經濟前景感到悲觀。澳洲會計師公會調查顯示，有75%受訪會計人士預計香港本地生產總值(GDP)明年繼續萎縮，近一半受訪者預計其所在的企業收入下跌。

澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚表示，雖然香港經濟在2020年第三季度有所改善，但大多數受訪者認為，除非疫苗可供廣泛接種，否則疫情將繼續阻礙明年香港經濟復甦。而經濟復甦亦將取決於中國內地疫後強勁的經濟增長、中美關係改善以及全球經濟複蘇。香港企業應關注由擴大與東盟國家貿易往來及「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)帶來的機遇等因素。

全球資本市場憧憬新冠肺炎疫苗能「拯救」經濟，惟會計師對前景悲觀的態度表明，全球的積極情緒尚未反映到實體經濟中，重拾商業信心需時。有46%的受訪者預計其所在企業收入下降，而45%的受訪者認為其所在企業將在明年凍結人手。

早前港府推出2輪「保就業計劃」(ESS)，惟有官員明言無計劃推第三期。有61%受訪者表示，該計劃為最能幫助其所在的企業的紓困措施，更有38%人士認為港府應延長並完善相關計劃，以幫助企業維持業務營運，並舒緩短期內潛在的失業壓力。

劉氏直言，疫情而制定的社交距離限制影響，許多企業收入減少，尤其中小企，零售和旅遊等亦成「重災區」，在明年初或面臨倒閉危機，認為港府可以考慮採取措施紓緩企業壓力，例如向中小企或受重創行業的企業引入臨時稅務虧損轉回政策。

被問及應該採取哪些行動提高香港的國際競爭力，最多受訪者選擇維持香港世界級的法律制度和鞏固香港的國際金融地位。劉氏解釋，業界認為健全而可信賴的法律體制，一直以來都是吸引全球企業在港營商的基石。同時有必要採取進一步措施，以鞏固香港作為國際金融中心的地位，提升本港競爭力。

澳洲會計師公會建議，政府考慮推出激勵措施，鼓勵商用物業業主降低中小企業租戶的租金；擴大內地與香港互聯互通合資格股票範圍，並促進內地與香港金融市場之間的雙向互通，如盡快落實「跨境理財通」；在國際市場上發行永續債券和長期債券；繼續擴大國際經貿往來，並積極尋求盡快加入RCEP，完善「大灣區青年就業計劃」，以吸引更多雇主為香港人才提供發展機會等措施，以助明年香港的經濟復甦。

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