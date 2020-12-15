中國經濟：11月實際使用外資按年增5.5%

中國商務部公布，11月中國實際使用外資987億元人民幣(下同)，按年增長5.5%，連續8個月實現按年增長；今年首11個月，中國實際使用外資8,993.8億元，按年增長6.3%。

分行業看，1至11月服務業實際使用外資7,044.6億元，按年增長16.1%，佔全國實際使用外資78.3%。高技術服務業按年增長31.6%，其中電子商務服務、專業技術服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務按年分別增長43.9%、35.1%、93.6%、53%。

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