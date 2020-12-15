渣打銀行羅列全球金融市場2021年8大潛在風險…

挨年近晚，又到展望來年景氣的時候。外媒報道，渣打銀行全球研究主管Eric Robertsen在一份年度金融市場意外報告中，羅列出明年「不大可能」出現，惟一旦出現可顛覆金融市場的8大潛在事件！

1. 美國民主黨取得參議院控制權

取得參議院控制權的民主黨，將啟動加稅和技術行業監管改革的立法議程影響之下，科技股大幅下挫，國債發行隱憂推動美國國債孳息率大幅飆升

2. 美國與中國就匯率達成共識

中國同意允許本幣升值以提升內地國企業和消費者的購買力影響，美元/人民幣跌至6元水平

3. 美國貨幣和財政刺激措施促成百年來最強勁復甦

迫切期望獲取實物資產利得的投資者和交易員，將愈來愈多的資金投向諸如銅這樣的市場影響，料銅價將飆升50%

4. 石油輸出國組織(OPEC)分裂

為填補財政漏洞，原油出口國丟棄產量配額，致使OPEC合作崩潰影響，油價重新跌回每桶20美元水平

5. 歐洲財政刺激希望破滅

零利率及資產負債表規模與GDP比例逼近100%水平的情況下，歐洲央行支持經濟復甦的能力日益成為問題影響，歐元/美元匯率明年中或跌至1.06

6. 美國財長放棄強勢美元政策

當國會不能在財政刺激計劃上攜手合作時，美國新任財長耶倫口頭打壓美元以放鬆金融環境影響，美元或會暴跌15%

7. 新興市場債務違約和主權評級下調

新興市場公司債違約慢慢出現，隨後波及到國有實體，進而導致評級下調影響。新興市場股市到明年第二季下跌30%，創出2013年以來最差年度表現。

8. 美國總統拜登下台

因不能彌合兩黨分歧，且面臨愈來愈大的抗議和社會動盪壓力，拜登或辭去總統之職，並由副總統賀錦麗上任，引發美國股市大幅回調，信貸利差擴大，美元加速下跌。

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