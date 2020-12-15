全球經貿戰：分析指拜登將與台韓聯手　遏中國發展半導體

美國即將進入拜登時代，外媒報道，拜登上台後，美中科技戰預期將會持續下去，而拜登政府可能會與台灣及南韓等擁有先進半導體製造商的盟國合作，聯手削弱中國的半導體野心。

報道指，過去幾年以來，華為成為美中衝突的核心，特朗普政府限制華為獲取使用美國技術製造的晶片，而美國在半導體設備和設計工具方面的主導地位，使華為如今基本上不可能採購晶片，此外，美國還對中國最大晶圓代工廠中芯國際祭出出口管制。

報道指出，這種展現美國科技霸權地位的舉措，暴露了中國在半導體產業的弱點，促使中國欲加緊實現半導體產業的自給自足，不僅投入數十億美元在半導體產業上，還正在從其他國家招募頂尖工程師。根據國際半導體產業協會(SEMI)數據，中國是全球最大半導體設備市場，今年第3季銷售額較去年同期增長63%，至56.2億美元。

報道認為，特朗普政府的直率作為成功打擊華為，連非美國公司也被迫遵守美國政府廣泛的限制措施，不過從長遠來看，這樣的戰略可能會削弱美國高科技公司，想進入中國市場的美國高科技業者，可能會遠離美國，或者不在美國研發和營運，以免業務受限。

報道分析，拜登政府上台後，美中科技緊張局勢預料不會消散，拜登政府可能會採取更針對性的策略，與台灣、南韓這兩個擁有先進半導體製造商的盟國合作，避免最尖端技術落入中國手中。

報道指出，投入更多資源支持美國和盟友的研發及生產實力，將使中國更難在半導體產業上追趕，而支持晶片在美國製造的舉措，也符合拜登提振美國本土製造業的競選承諾。

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