台灣晶圓雙雄世紀大和解？曹興誠上台主動跟張忠謀握手

台積電創辦人張忠謀與聯電榮譽董事長曹興誠，今(15日)於新竹科學園區管理局40年園慶同台獲頒傑出成就貢獻獎。台媒報道，曹興誠一上台就主動迎上前去，跟張忠謀握手，領完獎也熱絡互動，互祝身體健康。台灣晶圓雙雄世紀大和解，成為活動的最大亮點。

報道指出，曹興誠會後表示，與張其實並沒有心結，也沒機會講到話，完全是媒體做文章，日後找時間，他會邀約張董聚聚談談。他並說，台積電能發展到今天的規模，非常不容易，他感到佩服。疫情期間，他留在家裏，也有機會環島旅行，才發現台灣有很多很美的地方。

是次獲新竹科學園區管理局頒發傑出成就貢獻獎的，有台積電創辦人張忠謀、宏碁電腦創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠、聯發科董事長蔡明介。

業界傳言，當張來台灣之前，當時任聯電總經理的曹興誠曾飛到美國，向張氏提出晶圓代工構想，但當時半導體業以整合元件製造為主流，晶圓代工牽涉到客戶產品設計機密、建廠資金等難題，曹的晶圓代工嶄新想法並沒有獲張氏正面回應。

等張氏後來台擔任工研院院長，並在1987年創立台積電，以晶圓代工開啟他的事業起步，被業界稱為「晶圓代工之父」。業界傳出，這讓曹氏很不服氣，從此開啟一段長時間的晶圓雙雄相爭歷史。

1995年，聯電跟進台積電，從IDM廠轉型為專業晶圓代工廠，將旗下的IC設計部門衍生出轉投資公司，包括聯發科、聯詠、聯陽、聯傑等公司。兩家並展開投資建廠與技術進展等競賽，業界也總以「晶圓雙雄」拿來相比較。

對西進中國投資設廠，曹氏在政策尚未合法前，聯電就以「和艦」為名輾轉到蘇州投資設立8吋晶圓廠，「和艦案」因此鬧得沸沸揚揚，他也因此被迫辭聯電董事長，淡出半導體業，日前也有感而發「如果能重來，我希望我們沒有到中國協助設廠」；張氏等到政府政策開放後，才到上海松江投資設立8吋晶圓廠。

台積電後來在0.13微米技術選擇自主研發，聯電與IBM合作研發卻失敗，從此兩家差距愈拉愈大，台積電在張氏重返總執行長大位後，抓住行動裝置的龐大商機，加大資本支出力道，帶動營收逐年創新高，技術製程甚至超越英特爾、三星，股價也持續上漲，躍為台股市值王。聯電在製程技術追不上台積電，近10多年營運大落後，直到今年拜8吋產能吃緊，股價才補漲。

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