調查：今年新能源車銷售240萬輛　增長近兩成

2020年新能源車(NEV)在政策與法規的雙激勵下，帶動純電動車(BEV)與插電混合式電動車(PHEV)增長。根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計數據，兩者合計銷售量達240萬輛，增長率19.8%。除了在疫情之下逆勢增長外，在各車廠推出的車款增加，以及中國以外市場增長的影響下，新能源車的品牌市佔與排名也出現明顯變化。

拓墣產業研究院指出，純電動車市場的前5名合計市佔率從2014年的77%下滑至2020年只剩46%。在這波競爭浪潮中，不少中國自主品牌的市佔率下跌，如北汽、寶駿，取而代之的是國際車廠如Volkswagen和Renault，兩者因推出平價車款以及受到歐洲市場增長帶動，在2020年擠入前5名。

前五名中，中國自主品牌僅剩比亞迪與異軍突起的五菱，其中，五菱因推出人民幣2.88萬的微型電動車五菱宏光mini首度進入前5名。

另外， PHEV與BEV雖同為新能源汽車範疇，但受到品牌策略不同而呈現與BEV不同的品牌結構。歐系車廠在PHEV的努力從2019年開始顯現，到了2020年，PHEV的前5大品牌幾乎都是歐系車，排擠了中系和日系車廠，前3名皆為豪華車品牌，BMW、Volvo和Mercedes-Benz市佔率相近，隨時有排名變動的可能性。

展望2021年新能源車市場發展，拓墣產業研究院指出，2021年新能源車除了車款增多外，在類型上也趨向多元，除了不同動力類型外，也以價格、使用模式、消費者喜好來推出車款以迎合各地區需求。另預計2021年國際車廠皆加速電動化轉型，前幾名的車廠預期也會採取積極迎戰策略，包括進行改版、推新車款等，但必須留意的是區域市場的差異，例如中國市場仍有大量低價車款需求，而歐洲國家仍偏好歐系品牌等，都可能成為市佔率消長與排名洗牌的原因。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020