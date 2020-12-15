灣仔皇后大道東舊樓擬重建26層高商廈

灣仔舊樓林立，部分業主尋求轉型，其中皇后大道東72至76號商住舊樓，向城市規劃委員會提出重建為商業大廈。

該會文件顯示，上述地盤佔地約2,113方呎，現劃為「住宅(甲類)」用途，申請人為明興土木工程有限公司，物業現狀為1幢10層高住宅樓宇，商店及餐廳位於地下至3樓，樓齡超過50年。

該物業將以15倍地積比率，重建為26層高的商廈，提供約31,693方呎商業樓面，作寫字樓、商舖及食肆用途。

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