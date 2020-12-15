滙豐銀行發放首宗美元擔保隔夜融資利率企業貸款

滙豐完成該行於香港首宗以美元擔保隔夜融資利率(SOFR)為基準的企業貸款。該行指，繼上個月完成美元SOFR貿易貸款試點交易後，該筆企業貸款標誌着港逐步應用新利率基準的又一進展。

除貸款方案外，該行分別於去年10月及今年7月，進行香港首宗港元隔夜平均指數(HONIA)及 HIBOR利率掉期交易，以及首宗中央結算的HONIA利率掉期合約；亦於今年10月，完成市場首宗以HONIA及SOFR為基準的港幣及離岸人民幣交叉貨幣掉期。

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