【市後重點睇】金價高見1843美元　道期靠穩

2020年12月15日 16:10
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    美匯指數企90.72；港匯處7.7520；離岸人民幣(CNH)見6.5377；美元兌日圓企104.05；歐元報1.2144；英鎊見1.3333。金價升見1,843美元。布油企50.08美元，紐油處46.83美元。道指期貨升50點。
    ●市後關注點
    -22:15 美國11月工業生產
    ●港股高開低走，恒生指數收報26,207點，跌182點或0.69%，見1個月低位。國企指數跌43點或0.42%，收報10,399點；科技指數收報8,094點，跌34點或0.42%，主板成交1,440億港元。https://bit.ly/2K4azTO
    ●A股快報：滬綜指偏軟，創業板指漲逾1%。https://bit.ly/2Wgle0a
    ●高盛花旗野村三大投行睇好2021年亞洲股票收益增長。
    ●標普：若英國硬脫歐，或會被下調主權評級。
    ●全球經貿戰：
    -澳洲擬就中國對大麥徵重稅告上WTO。
    -受惠美制裁中企，韓股有望突破3000點關。
    -UNIQLO將關閉首爾旗艦店。
    ●Adidas擬出售旗下美國運動用品公司Reebok。
    ●高盛：受惠SPAC上市模式，未來2年全球併購額或達2.3萬億元。
    ●SEMI：全球半導體設備年銷額創新高，2022年挑戰6,000億元。
    ●股神巴菲特軍師芒格警告：美國大量印鈔如在玩火。
    ●研究：2021年網絡黑客將造成46萬億元損失，比日本GDP還要高。
    ●中國經濟：
    -人行開展9,500億MLF操作，規模創新高。
    -11月社會消費品零售按年增5%，符預期。
    -城鎮調查失業率續降，就業形勢總體穩定。
    -首11個月房地產開發投資按年增6.8%。
    -中國經濟：11月實際使用外資按年增5.5%。
    ●中國財政部前副部長：數碼經濟需研究5個政策問題。
    ●報告：11月中國移動遊戲市場銷售收入按月跌4%。
    ●螞蟻董事長：對監管新要求認真全面自審，維護金融安全。
    ●新冠肺炎：富臨集團新註冊食肆商標兼大搞網購。
    ●渣打料今年香港GDP收縮5.8%，明年增長4%。
    ●傳Apple將明年上半年產量提升30%。
    ●中銀香港推出新二維碼提款服務「QR提款」。
    ●調查：75%會計人士料明年香港經濟續萎縮。
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