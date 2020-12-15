【市後重點睇】金價高見1843美元 道期靠穩
2020年12月15日 16:10
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美匯指數企90.72；港匯處7.7520；離岸人民幣(CNH)見6.5377；美元兌日圓企104.05；歐元報1.2144；英鎊見1.3333。金價升見1,843美元。布油企50.08美元，紐油處46.83美元。道指期貨升50點。
●市後關注點
-22:15 美國11月工業生產
●港股高開低走，恒生指數收報26,207點，跌182點或0.69%，見1個月低位。國企指數跌43點或0.42%，收報10,399點；科技指數收報8,094點，跌34點或0.42%，主板成交1,440億港元。https://bit.ly/2K4azTO
●A股快報：滬綜指偏軟，創業板指漲逾1%。https://bit.ly/2Wgle0a
●高盛花旗野村三大投行睇好2021年亞洲股票收益增長。
●標普：若英國硬脫歐，或會被下調主權評級。
●全球經貿戰：
-澳洲擬就中國對大麥徵重稅告上WTO。
-受惠美制裁中企，韓股有望突破3000點關。
-UNIQLO將關閉首爾旗艦店。
●Adidas擬出售旗下美國運動用品公司Reebok。
●高盛：受惠SPAC上市模式，未來2年全球併購額或達2.3萬億元。
●SEMI：全球半導體設備年銷額創新高，2022年挑戰6,000億元。
●股神巴菲特軍師芒格警告：美國大量印鈔如在玩火。
●研究：2021年網絡黑客將造成46萬億元損失，比日本GDP還要高。
●中國經濟：
-人行開展9,500億MLF操作，規模創新高。
-11月社會消費品零售按年增5%，符預期。
-城鎮調查失業率續降，就業形勢總體穩定。
-首11個月房地產開發投資按年增6.8%。
-中國經濟：11月實際使用外資按年增5.5%。
●中國財政部前副部長：數碼經濟需研究5個政策問題。
●報告：11月中國移動遊戲市場銷售收入按月跌4%。
●螞蟻董事長：對監管新要求認真全面自審，維護金融安全。
●新冠肺炎：富臨集團新註冊食肆商標兼大搞網購。
●渣打料今年香港GDP收縮5.8%，明年增長4%。
●傳Apple將明年上半年產量提升30%。
●中銀香港推出新二維碼提款服務「QR提款」。
●調查：75%會計人士料明年香港經濟續萎縮。
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