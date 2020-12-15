【市後重點睇】金價高見1843美元　道期靠穩

美匯指數企90.72；港匯處7.7520；離岸人民幣(CNH)見6.5377；美元兌日圓企104.05；歐元報1.2144；英鎊見1.3333。金價升見1,843美元。布油企50.08美元，紐油處46.83美元。道指期貨升50點。

●市後關注點

-22:15 美國11月工業生產

●高盛花旗野村三大投行睇好2021年亞洲股票收益增長。

●標普：若英國硬脫歐，或會被下調主權評級。

●全球經貿戰：

-澳洲擬就中國對大麥徵重稅告上WTO。

-受惠美制裁中企，韓股有望突破3000點關。

-UNIQLO將關閉首爾旗艦店。

●Adidas擬出售旗下美國運動用品公司Reebok。

●高盛：受惠SPAC上市模式，未來2年全球併購額或達2.3萬億元。

●SEMI：全球半導體設備年銷額創新高，2022年挑戰6,000億元。

●股神巴菲特軍師芒格警告：美國大量印鈔如在玩火。

●研究：2021年網絡黑客將造成46萬億元損失，比日本GDP還要高。

●中國經濟：

-人行開展9,500億MLF操作，規模創新高。

-11月社會消費品零售按年增5%，符預期。

-城鎮調查失業率續降，就業形勢總體穩定。

-首11個月房地產開發投資按年增6.8%。

-中國經濟：11月實際使用外資按年增5.5%。

●中國財政部前副部長：數碼經濟需研究5個政策問題。

●報告：11月中國移動遊戲市場銷售收入按月跌4%。

●螞蟻董事長：對監管新要求認真全面自審，維護金融安全。

●新冠肺炎：富臨集團新註冊食肆商標兼大搞網購。

●渣打料今年香港GDP收縮5.8%，明年增長4%。

●傳Apple將明年上半年產量提升30%。

●中銀香港推出新二維碼提款服務「QR提款」。

●調查：75%會計人士料明年香港經濟續萎縮。

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