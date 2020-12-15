康怡花園套三房戶1068萬元易手　低市價8%

藍籌屋苑續錄低價成交。中原袁廣達表示，鰂魚涌康怡花園12月暫錄得6宗買賣，平均實用呎價16,871元。其中G座低層9室，實用面積685方呎，套三房間隔，望會所景，8月放盤叫價1,250萬元，11月減至1,150萬元，最終累減182萬元，以1,068萬元易手，呎價15,591元，成交價較同類單位平近100萬元或約8％。

袁廣達又指，新買家屬於用家，而原業主於2009年以415萬元買入，持貨11年，帳面獲利653萬元，單位升值157%。

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