光大新鴻基：明年恒指目標29000點　科指或突破萬點關

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，港股相對環球股指仍有估值優勢，未來一年仍有收復空間，明年恒指目標29,000點，目標市盈率約13倍。國企指數明年目標11,500點，市盈率約10倍。

至於科技指數，他直言，因為指數推出時間較短，未有具體目標。最近科指成分股調整變動較大，不排除明年仍會有更多變動。暫時指數維持在8,000點水平，亦見部分大型科技股份已提早回調，當這些大型科技股股價反彈後，有機會帶動明年科技指數彈至9,000點，甚至突破10,000點。惟他提醒，明年股市將聚焦經濟復甦，認為舊經濟股投資機遇更大，科技股料明年處於區間運行。

對於明年的選股策略，該行看好以內循環為主的消費股、環保及新能源，以及公路股，主要建基於經濟復甦及國策支持。

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