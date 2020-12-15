光大新鴻基：明年恒指目標29000點 科指或突破萬點關
2020年12月15日 16:29
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伍禮賢
光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，港股相對環球股指仍有估值優勢，未來一年仍有收復空間，明年恒指目標29,000點，目標市盈率約13倍。國企指數明年目標11,500點，市盈率約10倍。
至於科技指數，他直言，因為指數推出時間較短，未有具體目標。最近科指成分股調整變動較大，不排除明年仍會有更多變動。暫時指數維持在8,000點水平，亦見部分大型科技股份已提早回調，當這些大型科技股股價反彈後，有機會帶動明年科技指數彈至9,000點，甚至突破10,000點。惟他提醒，明年股市將聚焦經濟復甦，認為舊經濟股投資機遇更大，科技股料明年處於區間運行。
問到阿里巴巴(09988)等企因違反《反壟斷法》而被內地市場監管總局罰款，會否影響大型新經濟股的值博率，伍指，市場無疑更關注內地對科企的監管，但相信對科企股價走勢實質影響較小，更多只是心理上的影響。而大型科技股的優勢難以輕易被取代，選股上仍偏向大型多於中小型的科技股。
對於明年的選股策略，該行看好以內循環為主的消費股、環保及新能源，以及公路股，主要建基於經濟復甦及國策支持。
伍解釋，內地提出爭取2060年前實現碳中和，亦有國策撐新能源汽車發展，相信環保及新能源板塊在明年可延續今年升勢，看好贛鋒鋰業(01772)及信義光能(00968)。他也看好能間接受惠的公路股，經深度調整後具中長線買入機會，薦深圳高速(00548)、越秀交通基建(01052)。該行財富管理策略師溫傑相信，中央政治局會議首提「需求側改革」，反映刺激內需將會是重中之重，薦買體育用品股滔博(06110)，及為海底撈(06862)供應火鍋調味料的頤海國際(01579)。
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