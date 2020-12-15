【產經直播】港股今年悶住收爐？
2020年12月15日 16:32
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恒指周二(15日)輕微高開29點，最多升至46點後，掉頭向下，最多跌261點，低見26,127點，創逾一個月新低，恒指收市報26,207點，跌0.69%，港股今年係咪都會維持悶局？
內地洗衣液一哥藍月亮(06993)今日公布招股結果，以每股13.16元定價，集資淨額95.76億元，一手中籤率55%，超額認購300倍，抽中可以點部署？
沉寂多時嘅醫藥股周二(15日)表現突出，內地PD-1藥種唯一納入在醫保目錄中的藥品生產商信達生物(01801)股價抽升，另外醫藥孖寶中生製藥(01177)及石藥(01093)亦都齊升，升勢會唔會曇花一現？
石油出口國組織(OPEC)再度下調原油需求預測，三桶油股價受壓，反彈兩日嘅中海油(00883)股價再度捱沽，油股係咪都唔多穩陣？
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