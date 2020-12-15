中國織材控股發盈喜
2020年12月15日 16:36
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中國織材控股(03778)發正面盈利預告，根據集團未經審核之截至2020年11月30止11個月的綜合管理帳初步評估，集團錄得綜合收入及綜合純利分別為約12.69億元人民幣(下同)及2,500萬元。因此，預期集團截至2020年12月31日止年度會錄得綜合純利。相較截至2019年12月31日止年度綜合收入及綜合淨虧損分別為約17.96億元及2,000萬元。
集團年度錄得綜合純利的主要原因是物業、廠房及設備減值損失減少。集團截至2019年12月31日止年度物業、廠房及設備減值損失約4,400萬元，集團預計年度內概無該等減值損失。
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