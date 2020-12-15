九建執董柯沛鈞再申請強拍西營盤舊樓 估值逾9099萬元
2020年12月15日 16:38
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土地審裁處再錄1宗強拍申請，西營盤高街2B至2C號舊樓，落成於1963年，現為6層高的商住物業，申請人持有項目約83.33%業權，物業估值逾9,099萬港元。
文件顯示，上述申請人為Or Pui Kwan(柯沛鈞)，以個人名義提出申請，地址為太子始創中心九龍建業(00034)總部，柯沛鈞為九建執行董事、公司主席柯為湘兒子。
柯氏今年曾就西營盤高街4至6A號舊樓，向土審裁申請強拍，當時物業估值逾1.7億元，兩個地盤料很大機會合併發展。
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