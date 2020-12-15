九建執董柯沛鈞再申請強拍西營盤舊樓　估值逾9099萬元

土地審裁處再錄1宗強拍申請，西營盤高街2B至2C號舊樓，落成於1963年，現為6層高的商住物業，申請人持有項目約83.33%業權，物業估值逾9,099萬港元。

柯氏今年曾就西營盤高街4至6A號舊樓，向土審裁申請強拍，當時物業估值逾1.7億元，兩個地盤料很大機會合併發展。

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