OneDegree夥壁虎互助　拓內地寵物保障產品

保險科技公司OneDegree宣布，與內地其中一家最大網上互助平台壁虎互助成為策略夥伴，透過是次合作，共同在內地市場發展寵物保障產品，此外，雙方亦在內地及亞洲其他地區發掘財產及意外保險產品上的合作機遇。

OneDegree利用其發展寵物保險產品的經驗與專長，夥拍壁虎互助在內地發展首個針對寵物保障的互助平台，而壁虎互助將會負責管理及分銷該互助平台。壁虎互助支援內地多個互助平台，當中包括支付寶相互保，相互保現已擁有超過1億註冊用戶。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020