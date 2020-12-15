滙豐私銀：中港經濟料增長　恒指明年底上望29970點

滙豐私人銀行董事總經理兼亞洲區首席市場策略師范卓雲預計，中國國內生產總值(GDP)今年將增長2.4%，明年可達7.5%，帶動香港GDP由今年收縮7.9%，回升至明年增長4.3%，恒生指數明年底上望達29,970點，國企指數上望11,950點。

她表示，料今年全球GDP收縮4.1%，而明年環球經濟可同步復甦，重拾4.4%增長，亞洲地區的經濟增長將領先全球，主要由於新型肺炎疫苗有望於明年推出，同時料環球央行及各國政府明年持續採取寬鬆的貨幣及財政政策，預期聯儲局的零息政策最少維持兩年，亦料美國即將推出新一輪財稅刺激方案。

她亦預期，內地今年通脹率2.7%，明年回落至2%；香港今年通脹率為0.7%，明年則上升至2.4%。由於今年美元走勢偏弱，她預期人民幣明年首季可升至6.45兌每美元，年中進一步升至6.4。但基於人民幣大幅升值會對內地出口企業帶來打擊，加上美元可望在明年經濟復甦周期回升，預期人民幣明年底將回落至6.6兌每美元的水平。

范認為，內地的「十四五規劃」將啟動新一輪市場改革，集中推動私人消費、技術升級及綠色革命，包括大力推動新能源及電動車發展，而未來幾年，中央亦會加快人民幣國際化的步伐。

內地對科網企業加強反壟斷監管，該行北亞首席市場策略師何偉華表示，短期中資科網股的股價將較為波動，但有關政策落實後，長遠對行業龍頭反而有利，因為政策不明朗性大減，科企更容易訂下未來發展策略。

他強調，數碼化轉型是未來全球發展趨勢，因此科技股長遠估值仍有上升空間。另外，他亦看好醫療保健、生物科技等新經濟板塊。他指，半導體股份雖然容易受地緣政治影響，但未來物聯網、5G科技、自動化等發展都對半導體有很大需求，因此亦看好半導體行業。

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