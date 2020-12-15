青衣私樓樓價低於「5球」　翠怡花園賣455萬今年最平

二手樓價繼續下挫，青衣私人屋苑樓價連環跌穿「5球」。市場消息稱，區內上車盤翠怡花園12月已錄8宗買賣，其中4座低層兩房戶，實用面積365方呎，以455萬元成交，成交金額創今年新低，呎價約12,466元。

利嘉閣彭錦添表示，其後同屋苑7座另一個低層同面積單位，曾開價約530萬至540萬元，見屋苑做價低於500萬元，亦減至460萬元沽出，呎價約12,603元。青衣區本月暫錄32宗二手買賣，除翠怡花園外，灝景灣本月暫錄約7宗。

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