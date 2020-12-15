凱投宏觀指金價有兩大風險　明年料處1900美元

外媒報道，凱投宏觀(Capital Economics)近日發表報告，預計明年金價將在每安士1,900美元左右，並且有進一步被拋售的風險。

今年黃金價格大漲兩成，突破每安士2,000美元新高後回落，目前處1,845美元。

該行表示，儘管總體預期較為積極，但下行仍然有幾大風險，包括全球經濟復甦好於預期等。鑑於美國實際利率將維持低企，目前預計2021年黃金市場將在1,900美元附近波動，。

該行對於金價預測有兩個主要的下行風險。首先是由於經濟反彈快於預期，一旦名義收益率上升，美國實際收益率就有可能上升。不過，市場目前預計至少到2023年，美國的利率將保持在接近零的水平。

第二個下行風險是投資者在新的一年對黃金的需求降低。該行指出，投資者或會加碼出售避險資產，例如黃金交易所買賣基金(ETF)。據世界黃金協會數據，11月份就出現了有紀錄以來第二大規模的黃金ETF流出。

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