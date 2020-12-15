【旅業蕭條】南航11月旅客周轉量跌近三成
2020年12月15日 17:21
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
中國南方航空股份(01055)公布，2020年11月，集團客運運力投入(按可利用座公里計)按年下降21.36%，其中國內按年上升8.48%，地區和國際分別按年下降85.65%和90.44%；旅客周轉量(按收入客公里計)按年下降29.33%，其中國內、地區和國際分別按年下降2.35%、94.46%和94.02%；客座率為73.74%，按年下降8.32個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降8.28、44.03、30.07個百分點。
貨運方面，2020年11月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)按年上升8.67%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)按年上升0.65%；貨郵載運率為47.63%，按年下降3.8個百分點。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020