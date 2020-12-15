中國民航信息網絡遭東航集團減持

於公告日期，中移資本直接持有1.46股公司內資股股份，交易事項完成後，將直接持有2.92億股公司內資股股份，佔公司已發行股本總數由約5.01%增至9.98%。東航集團將直接及間接持有2.11億股公司內資股股份，佔公司於公告日期已發行股本總數約7.24%，其將不再為公司的主要股東。

東航集團已確認交易事項乃以其自身業務發展需要為目的，且將不會對東航集團及其附屬公司與公司之間的長期業務合作關係造成任何影響。東航集團及其附屬公司將與公司繼續保持戰略合作，並將堅定支持公司的業務發展。東航集團並無任何計劃進一步減少其於公司的股權。

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