【全球攬炒】今年僅250萬外國人訪韓　32年最低

外國傳媒報道，南韓預計今年訪韓的外國人將約250萬人，創1988年舉行漢城奧運會以來的32年最低；出境的公民也將創1998年金融危機以後的22年最低。

數據顯示，今年1至10月訪韓的外國人為239.51萬人，按年減少83.6%。訪韓人數減少是受疫情全球大流行開始後各國封鎖邊境影響。期內訪韓外國人以中國內地人最多，但也僅為66.9萬人次，按年減少86.6%。日本人為42.9萬人次，按年減少84.5%。美國人為19.5萬人次，按年減少77.9%。台灣人為16.6萬人次，按年減少84.4%。

另外，今年1至10月出境南韓的公民為412.4萬人次，按年減少83%。

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