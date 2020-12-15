【旅業蕭條】日本暫停旅遊振興方案Go To Travel

外國傳媒報道，因新冠肺炎確診病例意外增加，日本政府宣布暫停國內旅遊振興方案「Go To Travel」，期間是12月28日至1月11日，東京和名古屋較早停辦。

「Go To Travel」原定截止期限是2021年1月底，後來延長到2021年6月底。

有當地旅行社表示，此宣布意料之外，「1月9日至11日3天周末的住宿預訂很踴躍，但(補助喊停後)取消訂位可能無法避免會增加。」以札幌和大阪為目的地的旅遊，已先自「Go To Travel」方案剔除。12月28日之後，所有國內旅遊都不補助。

日航原先預測今年12月乘客流量可回升至去年同期的70%，後來因札幌和大阪被剔除補助，修訂至60%。如今振興方案全面暫停，航空業消息人士透露，需求無可避免將進一步下滑，恐迫使航空公司縮減班次。

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