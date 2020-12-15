【旅業蕭條】飛機長期停放　重啟飛航時恐惹安全疑慮

外國傳媒報道，因疫情大流行而遭長期停放地面的飛機，在重新投入營運時很可能發生一連串的問題。航空管制當局、保險公司及專家們向各家航空公司提出警告，表示飛行員的操作技巧有可能出現退步，還有在機材維護時也可能發生失誤情形。目前已發生過由於昆蟲築巢而造成感測器無法正常作用的案例。

根據國際航空運輸協會(IATA)說法，今年所接獲在飛機準備進場降落時的問題當中，發生飛行姿態不穩的案例大增。而這類問題除了可能導致飛機發生「硬着陸」或衝出跑道，嚴重者甚至可能發生墜機意外。

另據歐洲航空安全署(EASA)說法，經過長時間保管後的飛機，於重新展開飛航時，在「空速」及「高度」的儀表顯示，發生了多起難以採信的案例。而這樣的現象也令人感到憂慮。

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