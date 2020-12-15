中美科技戰：印度廠事件反映蘋果公司「去中國化」不簡單

外國傳媒報道，美國資深經濟專家及專欄作家Tim Culpan認為，印度工廠暴動事件凸顯了蘋果公司想要分散全球供應鏈，避免過度依賴中國所將面對的挑戰。

他指出，過去十多年來，像蘋果公司這樣的跨國巨企，一直在考慮擺脫以中國為基地的供應鏈，轉向東南亞及印度等成本更低的地區。這樣做不無道理，中國的人力成本在上漲，而今年的疫情也凸顯供應鏈過度集中的風險。

印度是一個中國以外的合理選擇，它擁有與中國相近的人口，薪金卻便宜得多，而印度的中央及地方政府皆希望透過提供激勵措施來吸引製造業。

不過，是鴻海、和碩及緯創等台灣大商，在進入印度時也高度警惕，不像在中國動輒組建數十萬人的大部隊，而是以相對更少的人數在本地經營。Culpan透露，鴻海的高層曾說，公司希望將印度工廠人數的上限控制在1萬人，要是規模再大，恐將受到工會及地方政治的擺布，較小型的工廠有助於分散風險。

雖然上周的事件是針對緯創工廠，但Culpan認為，蘋果公司行政總裁庫克也很難從中脫身，因這是重要的代工廠，蘋果公司實質上掌握更多強制變革的權力，將是這家科技巨頭在拓展全球供應鏈上，需要設法解決的挑戰。

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