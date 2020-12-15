小心冧市！大鱷狂買股　往績預示短期下跌空間大

外國傳媒報道，隨着疫苗面世與經濟展望漸趨樂觀，對沖基金自今年下半年期股票淨風險已偏離歷史平均值，研究機構Evercore認為，高風險水位及參議院掌權不確定性將給予對沖基金更多拋售的動機，屆時向好趨勢可能會逆轉，短期內股市下跌空間可能大於上漲空間。

據Evercore統計，對沖基金的美股淨風險在2020年下半年急升。「淨風險」是指以股票好倉比例減去淡倉比例的數值。目前對沖基金的淨風險為51%，較6月的48%為高，意味大多數對沖基金都看好股市。

然而，往績顯示，對沖基金的51%淨風險水平是高於歷史平均值，對投資者而言，較謹慎的做法是盡早減持股票，因這往往預示跌市快到，尤其是美國政局下一戰場是明年1月5日的喬治亞州參議院補選。

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