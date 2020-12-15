疫苗帶動全球經濟！料貢獻近25萬億元

外國傳媒報道，就疫苗的推出、功效及經濟復甦的能力而言，在樂觀情況下，疫苗明年可以給全球GDP帶來3.7個百分點(3.2萬億美元或24.96萬億港元)提振，明顯縮小與疫情前趨勢的差距。

約佔全球一半GDP和1/3人口的16個主要發達和新興市場經濟體訂購的疫苗劑量，已經幾乎可以實現群體免疫。至於2020年第四季，估計與疫情前的趨勢相比，這些經濟體的產出平均會下降6%左右，有效疫苗的推出可以最大程度地彌補這些差距，使世界GDP提升3.2個百分點。

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