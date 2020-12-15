中美科技戰：專家指台灣地位全球最重要

外國傳媒報道，摩根士丹利投資管理公司指出，在全球爭搶科技優勢的大戰中，台灣於晶片市場表現卓越，已成為世上最重要的地方。

該行表示，在中美的新冷戰中，焦點日益集中在台灣製造的電腦晶片上。去年台灣在製造更薄、更快，更強大的晶片，或是半導體的大賽中已取得領先。而對人工智能和高速運算等快速進化的數碼產業來說，台灣最快的晶片是關鍵基石。

目前任何想主宰數碼未來的地區，都必須向台灣或南韓採購這些超快、超薄的晶片。不過，該行認為，台灣無論在技術和市場力上都擁有優勢，隨着中美新冷戰惡化，這重要性只會與日俱增。

由於英特爾今年生產延遲，今年只有三星和台積電推出5納米晶片，並計劃2022年推出3納米晶片。許多技術分析師預測，台灣的商業模式會讓它享有明確優勢。

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