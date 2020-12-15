小心加息風險！聯儲若按兵不動 或驅使美債息突破1厘

美國聯儲局將進行本年度最後一次議息會議，外國媒體報道，市場分析師Liz McCormick和Michael Tobin認為，該局本周可能不宣布調整其債券購買計劃，從而令一些交易員失望，這或使到反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率終於突破1厘，哪怕只是稍縱即逝。

事實上，自3月以來，1厘的心理關口已經變得可望而不可及，因為該孳息率多次突破嘗試都無功而還，因投資者始終預期，聯儲局最終將增加更長期債券購買比例以支持經濟，因此把國債價格下跌視作買入機會。

目前，聯儲局每月買入約800億美元國債，包括各種不同的收益率。該購買計劃旨在對家庭和企業的實際借貸成本施加下行壓力；另外，該局還每月購買400億美元的抵押貸款支持證券。

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