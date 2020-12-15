新盤動向：本木呎價再創新高 連天台特色戶呎售33574元
2020年12月15日 18:04
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恒基地產(00012)旗下尖沙咀「本木 Arbour」呎價再創新高，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目繼昨日(14日)有特色單位創呎價新高後，紀錄於今日(15)火速被另一個特色戶打破，最新招標售出的23樓A1室，實用面積350方呎，連275方呎天台，成交價1,175.1萬港元，呎價33,574元，再創新高，新買家為區內客。
項目至今累售110伙，佔可發售單位118伙的93%，套現10.8億元。
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