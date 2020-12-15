傳Eurobank考慮收購滙豐希臘業務　料涉9.4億元

據悉，滙豐銀行的部門最多可能以1億歐元(約9.4億港元)出售。消息人士說，兩家銀行一直在就一項潛在交易進行談判，惟尚未就談判作出任何最終決定。此外，還有其他機構對滙豐的希臘業務也有興趣。

報道指，滙豐銀行的代表拒絕置評；Eurobank的代表亦未有評論。

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