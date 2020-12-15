今年工商舖暫僅錄3778宗買賣　22年最少

2020年本港經濟活動受新冠肺炎疫情重創，工商舖物業市場。中原(工商舖)指出，截至12月14日，該市場合共暫僅錄約3,778宗買賣成交，為自1998年後的22年最少，較2019年全年少約23%。而今年成交總值暫約706億元，較去年少逾37%。而租賃成交量及總值，今年暫分別有19,114宗與12.09億元，按年升約9.8%，以及少約22.2%。

社會不穩緊接肺炎疫情，與經濟環境息息相關的工商舖市場難免受創，拖累全年買賣交投量大跌。該行董事總經理潘志明表示，對上一次交投最低記錄為1998年約2,878宗。今年全年買賣成交量低迷，但自下半年起按月買賣交投已逐步上升，由1月僅約190宗，直至11月更有約469宗，為2019年6月後單月新高。

他預期，明年工商舖整體市況會穩步向好，年初時仍會在低位徘徊，農曆新年過後會逐步平穩，交投量及金額會有兩至三成增長，其中成交量料回升至約4,700宗，總值達約960億元。而租賃成交則輕微上升至21,300宗，租售價會平穩向好，增減幅在一成內。

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