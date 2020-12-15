人行維護人民幣法定貨幣地位　任何單位和個人不得拒收

中國人民銀行公告，主要規範人民幣現金收付行為有關事項。在基本原則上，提及維護人民幣法定貨幣地位，任何單位及個人不得拒收。人行採取多項措施，規範現金管理，提高現金流通效率。同時，非現金支付是在現金基礎上的發展，二者兼容共生。

據公告，明確要求不得採取歧視性或非便利性措施排斥現金支付，造成「數碼鴻溝」。現金收付經營主體的行業主管部門落實主體責任，指導和規範現金收付相關行為，如涉及民生緊密相關的公共服務機構，應設置人工現金收付通道，即由人員當值負責收取現金、提供找續的服務窗口或櫃檯等；交通運輸部門的現金收付通道，則是由人工或自助現金機具提供收取現金、找續服務的物理場所；全部交易、支付、服務均通過網絡完成的，經營主體亦應提前公示支付方式。

若提供轉換手段的，不得收取手續費或強制搭售其他商品，轉換手段是指相關經營主體在不具備直接接受現金條件的情況，為接受客戶現金而採取的變通措施。公眾享有自主選擇支付方式的權利，因現金支付受到排斥或歧視的，應保留證據，並及時向人行當地分支機構反映，更稱公眾應培養良好的現金使用習慣，以維護人民幣形象。

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