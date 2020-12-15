德勤又辭核數師 一年以來涉102企
2020年12月15日 19:05
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德勤‧關黃陳方會計師行(下稱德勤)再「劈炮」！計及最新公布更換核數師的海峽石油化工(00852)，德勤過去一年以來，已公布辭任及退任102家香港上市公司核數師職務。
海峽石油化工公布，德勤已辭任該公司核數師，自上周四(10日)起生效，原因是公司與德勤無法就截至今年12月底止年度之核數酬金達成共識。公司董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所為新核數師，自本周一(14日)起生效。
據本報統計，去年12月中至今，德勤辭任及退任核數師的香港上市公司已達102家，包括去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用及審計相關專業風險。
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