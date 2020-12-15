【全球攬炒】就業嚴峻！亞太近億人陷「窮忙族」

外國傳媒報道，疫情造成亞太地區今年流失8,100萬個工作機會，亞太勞動貧困人口(每天生活費低於1.9美元或約15港元)在2020年達到9,400萬至9,800萬。

國際勞工組織(ILO)發布「2020亞太地區就業和社會展望：度過危機朝向一個以人為本的工作未來」報告指出，疫情影響亞太地區工作機會，且這場危機的影響深遠，數百萬勞工的工時減少、甚至無法工作。整體而言，與疫情前的狀況相比，亞太勞工工時在今年第二季減少15.2%，第三季減少10.7%，估計今年亞太地區失業率將在5.2到5.7%之間。

報告又提到，亞太地區大多數國家女性工作時間和就業率的下降幅度都高於男性，女性比男性更可能因疫情而受害，青年(15到24歲)尤其受到工時減少和失業的影響。由於有薪工時減少，令收入中位數下降，2020年首三季亞太地區勞工收入預計下降10%，相當於損失3%的生產總值(GDP)，繼而增加工作貧困階級的人數。

報告初步估計，2020年將新增2,200萬至2,500萬「窮忙族(working poor)」，將使亞太地區在職貧困的人口(每天生活費低於1.9美元)在2020年達到9,400萬至9,800萬。回看2019年亞太地區就業者共19億人，8,700萬人失業，非勞動力有13億人。

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