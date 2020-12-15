日出康城LP6周六發售最後49伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，今日(15日)公布最新銷售安排，於本星期六(19日)恢復發售最後49個單位，其中29伙於當日早上11時於九龍灣啟匯1/F售樓處以先到先得形式發售，包括5個一房單位、兩個兩房、6個三房及16個四房戶，最低價為5座66樓H室，實用面積305方呎，價單售價885.2萬港元。

另外20伙以招標形式推出，包括12個四房及8個五房戶，招標日期為2020年12月19日上午11時，至2021年3月22日下午2時30分。項目已屆現樓，至今累售2,343個單位。

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