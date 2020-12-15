銀主居屋鵬程苑低市價9%拍出　售500萬

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(15日)該行透過拍賣售出3項物業，包括有銀主居屋盤，黃大仙鵬程苑A座高層18室，自由市場開價450萬港元，較之前減價60萬元，最終以500萬元拍出，低市價約8至9%。以單位實用面積約443方呎計，呎價約11,287元。

另一個為尖沙咀金冠大廈中層B1室住宅銀主盤，單位實用面積約645方呎，開價660萬元，以708萬元賣出，呎價約10,977元。

同場亦售出西貢大涌口路一幅佔地約1,798方呎農地，由私人業主持有，成交價308萬元，較開價高10萬元。

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