新股專輯：藍月亮暗盤差價大　頂頭槌飛大戶賺30萬

富途新股暗盤大幅高於其他券商暗盤，開市不久後便飆升47.41%，高見19.4元，惟後繼無力，掉頭向下，收市升幅收窄至21.42%，報15.98元，每手帳面獲利1,410元，成交額4.02億元。

在輝立及耀才暗盤交易場，藍月亮的升幅較少。輝立交易場顯示，其高開13.98%，報15元，曾升17.78%，高見15.5元，收漲16.41%，報15.32元，每手帳賺1,080元，成交額較富途多約44%，達5.79億元。

耀才暗盤交易市場則開報14.1元，升7.14%，高見15.44元，漲17.32%，收市報15.22元，升15.65%，每手帳面獲利1,030元。

藍月亮獲逾45.47萬人認購，超額認購300.33倍，其中約18.23萬為一手黨，中籤率為55%，在熱捧新股中算是分貨率較高，認購20手穩中1手。該股錄得33張「頂頭槌飛」，每張獲派498手，以孖展息率2.88厘借九成計算，6日孖展息約21.15萬元，意味首日升約6.53%才可「回本」。 以輝立及耀才較貼近常態的收市價計，每張「頂頭槌飛」扣息後分別帳賺32.62萬元及30.13萬元。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，由於暗盤市場參與者只限數間證券行的散戶，回顧過去的新股首掛及暗盤表現，不少在暗盤高位追入的下場「好慘情」，建議投資者不宜高追，並以公開市場開市第一口價作參考，若開市後走勢向上，不設止賺位，若開市後低走則要「食胡」。

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